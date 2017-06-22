Фискальная служба ожидает роста возмещения НДС на 60%

Государственная фискальная служба ожидает, что возмещение налога на добавленную стоимость по итогам января-июня превысит показатель за аналогичный период прошлого года на 60,4% или на 28,1 миллиарда гривень и составит 51,7 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила журналистам и.о. директора Департамента налогов и сборов с юридических лиц ГФС Елена Антипова.

Она отметила, что почти 50% от общей суммы возмещения налога на добавленную стоимость в 2017 году возвращено плательщикам в апреле-мае. При этом 97% НДС плательщикам возмещено по результатам камеральных проверок.

"Все этапы возмещения плательщики могут отслеживать благодаря электронному реестру, который введен с 1 апреля этого года. Он формируется автоматически, и ручного вмешательства в его работу нет и не может быть", - сказала Антипова.

Как сообщал УНИАН, объем возмещения НДС в январе-мае составил 47,7 миллиарда гривень, что на 33%, или 11,7 миллиарда гривень, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.