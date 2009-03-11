Сальдо платежного баланса Украины составило более 560 млн. долларов

По оперативным данным Национального банка, сальдо текущего счета платежного баланса Украины составило более 560 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

В частности, по его словам, в январе сальдо составило более 560 млн. долл., а в феврале положительное сальдо наблюдается приблизительно в таком же объеме.

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины в январе 2009 года составил 2,3 млрд. долл., положительное сальдо текущего счета – 500 млн. долл. Об этом сообщил 25 февраля первый заместитель, исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

По информации А.ШАПОВАЛОВА, отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Украины в 2008 году, по предварительным оценкам, увеличилось по сравнению с 2007 годом (5,3 млрд. долл.) более чем в два раза – до 11,9 млрд. долл.

По его словам, в первую очередь, рост отрицательного сальдо текущего счета произошел за счет увеличения дефицита внешнеторгового баланса до 16 млрд. долл.