Рада приняла за основу предложенные Кабмином изменения в госбюджет-2017

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (№6600) в первом чтении проголосовали 264 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, после того, как парламентарии отклонили предложение правительства принять законопроект за основу и в целом по сокращенной процедуре.

Читайте такжеРада провалила закон об усовершенствовании рынка платежных систем

Как отметила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, представляя законопроект, правительство предлагает уточнить макропоказатели, повысить плановые доходы и распределить эти средства. "Учитывая улучшенные макропоказатели, нам удалось достичь перевыполнения по доходам за первые пять месяцев. И это реальное перевыполнение в размере 20 миллиардов гривень по общему фонду", - сказала она.

По словам Маркаровой, дополнительные доходы получены за счет налога на сборы и доходы физических лиц, НДС с везенных на территорию Украины товаров, рентной платы за нефть и газовый конденсат, перевыполнения по поступлениям дивидендов от НАК "Нафтогаз Украины". "Куда мы просим направить перевыполнение. В первую очередь - это безотлагательные потребности безопасности и обороны, в том числе связанные с проведением антитеррористической операции", - добавила она.

Кроме того, Маркарова сообщила, что правительство предлагает направить 14,1 миллиарда гривень дополнительных средств на финансирование льгот и субсидий, а также повысить объемы финансирования программ на выплату зарплат шахтерам и мер безопасности на шахтах, реформирование ГФС, детские дома семейного типа, реинбурсацию лекарственных средств, лечение за рубежом и другие программы. "В данном бюджете мы собрали все насущные потребности, чтобы у нас не было ни задолженности по заработным платам, ни по другим социально важным программам. Просим вас поддержать данный законопроект", - резюмировала она.

Читайте такжеРада приняла закон о внедрении аудита энергоэффективности зданий

В свою очередь, представитель Комитета по вопросам бюджета Александр Горбунов отметил, что комитет оперативно рассмотрел проект, однако обратил внимание на ряд недочетов, в том числе - отсутствие детальных расчетов. "Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект 6600 за основу и в целом как закон с предложениями комитета", - сказал он, предлагая обязать правительство подать в Раду предложения относительно увеличения расходов на подготовку молодежи в ВУЗах, развитие автодорог общего пользования, плановых показателей конфискованных средств и направлений их использования.

Подытоживая обсуждение проекта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что в этих изменениях нуждаются украинские граждане, которые получат 14 миллиарда гривень компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг. "Если мы не примем это решение, то спровоцируем с вами большой кризис неплатежей по всей стране. Это будет означать, что теплокоммунэнерго по всей стране будут заложниками этой ситуации", - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, если законопроект сегодня будет принят только в первом чтении, то не будет реализован до начала подготовки отопительного сезона. "У нас следующие две недели - работа в округах и комитетах. Фактически мы сможем принять эти изменения только в конце июля. Нам нужно еще распространить это по всей стране, по всем предприятиям, и только тогда сможем сделать расчеты. Тогда уже будет новый отопительный сезон, это очень поздно", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 июня принял решение направить дополнительные средства в размере 24 миллиардов гривень, полученные от перевыполнения государственного бюджета по доходам, на финансирование субсидий, программы "Доступные лекарства", на дороги и потребности обороны, утвердив соответствующий законопроект об изменениях в госбюджет.

Государственная фискальная служба по итогам первого полугодия 2017 года ожидает роста налоговых поступлений на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 355,1 миллиарда гривень.

По информации ГФС, рост налоговых поступлений по итогам января-мая 2017 года составил 300,3 миллиарда гривень, что на 28%, или на 65 миллиардов гривень, больше показателей аналогичного периода прошлого года.