НБУ определится с санкциями к банкам-нарушителям

До конца недели правление Национального банка Украины определится с санкциями к банкам - нарушителям валютных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

По его словам, сегодня во время совещания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководителями соответствующих банков речь шла о необходимости реагирования на нарушения в сфере валютных операций.

Нацбанк и силовые структуры заверили, что в настоящее время по поручению Президента продолжаются проверки банков. Часть материалов уже собрана и передана в НБУ.

Нацбанк до конца недели проведет заседание правления, где рассмотрит все эти материалы, и к нарушителям будут применены меры влияния.

А.ШЛАПАК отметил, что среди этих санкций может быть отзыв лицензий на работу с валютными операциями. Также речь может идти об отстранении руководства банка или введения в банке временной администрации НБУ, штрафные санкции и т.п.

При этом Президент попросил руководство НБУ обнародовать информацию по результатам заседания правления.

Также было принято решение, что по поручению Президента такие проверки будут продолжаться постоянно, и все банки, которые будут работать на валютном рынке, необоснованно поднимая курс, и будут замечены в незаконных сделках с валютными операциями, будут выявляться и к ним будут применяться санкции.