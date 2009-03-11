Эмиссия НБУ пока не угрожает инфляцией

Нынешние объемы необеспеченной эмиссии Национального банка Украины пока не несут угрозы роста инфляции, считают аналитики компании Astrum Investment Management.

«Информация НБУ относительно объема ОВГЗ в его собственности свидетельствует о том, что регулятор с начала года «напечатал» 4,4 млрд. грн. Однако большая часть из этой суммы – 3,3 млрд. грн., по нашим оценкам, пошла на кредитование «Нафтогаза» и не несет угрозы роста инфляции. Мы считаем, что остальные 1,1 млрд. грн. пошли на финансирование дефицита госбюджета и находятся в согласованных с МВФ рамках», – говорится в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, по данным НБУ, объемы ОВГЗ в его собственности за последнюю неделю увеличились на 1,7 млрд. грн. – до 12,9 млрд. грн. Всего с начала года Нацбанк выкупил 4,4 млрд. грн., что соответствует общему объему выпуска ОВГЗ правительством – 4,6 млрд. грн. Фактически НБУ профинансировал правительство на эту сумму, которая равна 16% от доходов госбюджета за первые два месяца года.

В компании считают, указанные 3,3 млрд. грн. через систему ОВГЗ и рекапитализации госбанков были направлены на кредитование «Нафтогаза Украины» под покупку валюты у регулятора на сумму 430 млн. долл. по официальному курсу. Это составляет 77% от необходимой суммы для оплаты российского газа за первые два месяца 2009 года. «Осуществив такую операцию, НБУ никак не повлиял на объем гривневой денежной массы – эмиссия была сразу же стерилизована через продажу валюты. Поэтому такие действия не имеют инфляционных последствий, а только уменьшают объем золотовалютных резервов регулятора», – считают эксперты компании.