Эмиссия НБУ пока не угрожает инфляцией
Astrum Investment Management
Нынешние объемы необеспеченной эмиссии Национального банка Украины пока не несут угрозы роста инфляции, считают аналитики компании Astrum Investment Management.
«Информация НБУ относительно объема ОВГЗ в его собственности свидетельствует о том, что регулятор с начала года «напечатал» 4,4 млрд. грн. Однако большая часть из этой суммы – 3,3 млрд. грн., по нашим оценкам, пошла на кредитование «Нафтогаза» и не несет угрозы роста инфляции. Мы считаем, что остальные 1,1 млрд. грн. пошли на финансирование дефицита госбюджета и находятся в согласованных с МВФ рамках», – говорится в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.
Согласно сообщению, по данным НБУ, объемы ОВГЗ в его собственности за последнюю неделю увеличились на 1,7 млрд. грн. – до 12,9 млрд. грн. Всего с начала года Нацбанк выкупил 4,4 млрд. грн., что соответствует общему объему выпуска ОВГЗ правительством – 4,6 млрд. грн. Фактически НБУ профинансировал правительство на эту сумму, которая равна 16% от доходов госбюджета за первые два месяца года.
В компании считают, указанные 3,3 млрд. грн. через систему ОВГЗ и рекапитализации госбанков были направлены на кредитование «Нафтогаза Украины» под покупку валюты у регулятора на сумму 430 млн. долл. по официальному курсу. Это составляет 77% от необходимой суммы для оплаты российского газа за первые два месяца 2009 года. «Осуществив такую операцию, НБУ никак не повлиял на объем гривневой денежной массы – эмиссия была сразу же стерилизована через продажу валюты. Поэтому такие действия не имеют инфляционных последствий, а только уменьшают объем золотовалютных резервов регулятора», – считают эксперты компании.