Правительство внесло уточнения в процедуру рекапитализации банков

Правительство внесло ряд уточнений в процедуру рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня после заседания Кабинета министров.

По его словам, в частности, сокращен состав совета по рекапитализации до 7 участников, также произошло уточнение в части «требований к документации, которую будет необходимо предоставлять Минфину для рассмотрения вопроса о целесообразности и возможности принятия решения по участию государства в капитализации.

Кроме того, Минфину поручено и предусмотрено увеличение его численности на 25 человек для создания соответствующего структурного подразделения.

По словам И.УМАНСКОГО, также уточнена норма, в соответствии с которой правительство может принимать решение относительно рекапитализации не только в случаях, когда введена временная администрация, а также когда в банке введен куратор. «Общий подход относительно определения стратегии по каждому конкретному банку не меняется. В любом случае, по каждому банку мы будем принимать решение относительно целесообразности участия государства в капитализации и относительно утверждения программы оздоровления банка», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть убытки банков и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

На заседании КМУ 18 февраля было принято постановление о порядке участия государства в увеличении капитализации банков.

По информации Игоря УМАНСКОГО, на рекапитализацию банков в Государственном бюджете предусмотрено 44 млрд. грн.