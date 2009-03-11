Работа Госфинуслуг после смены руководства не изменится

Председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА считает, что каких-либо изменений в работе Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) после смены ее руководства ожидать не стоит.

Такое мнение он высказал сегодня в беседе с корреспондентом УНИАН.

«Я бы не сказал, что здесь какие-то значительные будут изменения. Здесь, наверное, с точки зрения правительства, эффективней будет использовать этих менеджеров именно на тех постах, на которых они сейчас расставлены», – отметил Д.ГРИЦУТА.

По его мнению, независимо от того, произошла бы смена руководства комиссии или нет, Госфинуслуг, рано или поздно, пришлось бы принимать более жесткие меры в части контроля за страховщиками, с учетом увеличения риска банкротств компаний.

«С точки зрения какого-то ожидания ужесточения действий со стороны Госфинуслуг, то я бы не стал бы связывать это со сменой руководства. Скорее всего, что если бы не было бы смены, и остался АЛЕШИН (Валерий АЛЕШИН – УНИАН) на посту главы Госфинуслуг, то все равно ужесточение мер произошло бы в самое ближайшее время, поскольку по рынку возможны ряд инициатив по началу процедуры банкротства, в том числе страховых компаний».

Д.ГРИЦУТА подчеркнул, что уже сегодня некоторые страховые компании имеют проблемы с выполнением своих обязательств и, таким образом, Госфинуслуг была бы вынуждена использовать более жесткие меры в отношении таких компаний, независимо от того, произошла бы смена руководства комиссии или нет.

«Проблемы, связанные с невыплатами по своим обязательствам, есть уже сегодня. Поэтому будут возникать вопросы с введением временного администратора в страховых компаниях и т.д. То есть, здесь целый комплекс действий, которые будет проводить Госфинуслуг, независимо от имени ее руководителя», - отметил Д.ГРИЦУТА.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 марта т.г. назначил Виктора СУСЛОВА председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) вместо Валерия АЛЕШИНА.

В.СУСЛОВ уже возглавлял Госфинуслуг с 24 декабря 2002 года по 27 апреля 2006 года.

В.АЛЕШИН занимал пост председателя Госфинуслуг с 7 июня 2006 года.