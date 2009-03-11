Разговор о размере и дате транша МВФ сейчас не ведется

Разговор о размере транша МВФ и дате его поступления на сегодня не ведется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам после заседания Кабинета министров Украины исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Сейчас, насколько я знаю, не ведется разговор о размере транша и о дате транша, а также дате возвращения миссии. Сейчас с миссией мы согласовываем выполнение предварительных условий, мы приблизились к их выполнению», - отметил И.УМАНСКИЙЗаявил

Как напомнил И.УМАНСКИЙ, осталось урегулировать позиции по закону про акцизы и пенсионному законодательству.

При этом он подчеркнул, что требование об увеличении пенсионного возраста не стоит.

По словам И.УМАНСКОГО, на сегодня продолжается согласование предложений от МВФ по дефициту бюджета, «согласовывается дефицит в размере 3% ВВП».

«Вопрос не в размере дефицита, а в источниках его финансирования: это может быть двустороннее финансирование, займы Всемирного банка, внутренние, внешние заимствования», - пояснил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 года Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента В.ЮЩЕНКО, премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По неофициальной информации, кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.

10 марта народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН заявил, что “не было отправлено письмо обратно. Но были поставлены дополнительные вопросы. МВФ беспокоит порядок финансирования дефицита бюджета, размер дефицита бюджета”. По словам С.ТЕРЕХИНА, "письмо трех" не дало ответов на все вопросы, которые хотел услышать МВФ. Это, прежде всего, касается вопросов, связанных с дефицитом госбюджета, и путей его финансирования, уточнил он.