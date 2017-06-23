ГПУ сообщила о подозрении во взяточничестве трем должностным лицам ГФС Киевской области

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении трем должностным лицам Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, которые за взятки способствовали предпринимателям в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

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"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам неправомерных действий должностных лиц Главного управления государственной фискальной службы в Киевской области по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 369-2, по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

В ходе расследования задокументировано, что начальник управления Главного управления ГФС в Киевской области контролировала проведение документальных проверок физических лиц - предпринимателей, согласовывала с руководителями структурных подразделений их результаты, в частности по неотражению в актах проверок выявленных нарушений, за что получала взятки, часть из которых в дальнейшем передавала руководителю.

Кроме того, установлено, что некоторые руководители территориальных подразделений и структурных подразделений ГУ ГФС в Киевской области, выполняя предварительные договоренности с руководителем областного управления, способствовали предпринимателям в уклонении от уплаты налогов, за что получали взятки, части которых также передавали последнему.

В настоящее время сообщено о подозрении трем должностным лицам ГУ ГФС в Киевской области, в том числе бывшему главе облуправления в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, а бывшему начальнику управления ГУ ГФС в Киевской области сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению вышеуказанных уголовных преступлений, и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.