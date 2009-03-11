Томенко: Украина должна перейти к более реалистической стратегии

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Украина должна перейти к более реалистической стратегии подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга перед парламентскими слушаниями по подготовке к Евро-2012.

«Нужно так называемую оптимистическую стратегию подготовки к Евро-2012 изменить на реалистическую – антикризисную», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что государственная программа подготовки к Евро-2012 разрабатывалась тогда, когда в Украине был экономический рост. В частности, он напомнил, что в соответствии с этой программой на реконструкцию футбольных стадионов планируется выделить свыше 2 млрд. грн., тренировочных баз – 600 млн. грн., на подготовку телецентра и деятельности СМИ во время Евро-2012 – свыше 1 млрд. грн.

«Очевидно, что никакой стабилизационный фонд и фонды местных бюджетов не выдержат подобной финансовой нагрузки», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, в связи с этим необходимо максимально активизировать привлечение инвестиционных средств и создать льготные условия, чтобы инвесторы были заинтересованы вкладывать средства в реализацию проектов.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что Верховная Рада Украины уже приняла в первом чтении Бюджетный кодекс, и его нужно принять как можно скорее в целом для реализации проектов Евро-2012. Кроме того, подчеркнул Н.ТОМЕНКО, необходимо внести и соответствующие изменения в государственный бюджет.

Также, считает заместитель Председателя ВР, необходимо сосредоточиться на решении таких проблем, как обустройство таможенных пограничных переходов, развитие транспортной инфраструктуры, подготовка аэропортов.