НБУ и крупнейшие банки создадут антикризисный план

Национальный банк Украины совместно с крупнейшими украинскими банками в течение десяти дней завершат разработку антикризисного плана в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, сегодня на встрече с Президентом Виктором ЮЩЕНКО присутствовали руководители десяти банков, которых считают в Секретариате Президента «партнерами, с которыми можно работать, поскольку в результате проверок у них не было выявлено никаких нарушений» (в совещании, в частности, принимали участие руководители «ПриватБанка», банка «Недра», «ОТП-банка», «Укрэксимбанка», «Альфа-банка», «Укрсиббанка», «Укрсоцбанка», «Укринбанка»).

А.ШЛАПАК отметил, что в ходе совещания банкиры высказывали дополнительные предложения к проекту плана, подготовленного председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

В.ЮЩЕНКО попросил присутствующих в течение десяти дней завершить обобщение антикризисного плана в банковской сфере и предъявить его обществу и Президенту для того, чтобы люди были убеждены, что банковское общество твердо знает, какие меры необходимы на сегодняшний день и твердо держит руку на пульсе».