Правительство отменит все постановления по НБУ

Правительство отменит все постановления, которые касались вмешательства в деятельность Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге для прессы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и экспертами.

В частности, Президент сообщил, что сегодня в ходе совещания были достигнуты договоренности, что правительство в одностороннем порядке отменит свои постановления, которые принимались в развитие статей 84 и 86 Государственного бюджета Украины на 2009 год.

В частности, речь идет об автоматическом рефинансировании через ОВГЗ, а также о механизме поддержания экономики и банков, введенном правительством.

«Я считаю, что это большая победа и большой компромисс. Таким образом, стабильность украинской гривни вне угрозы», - сказал Президент, подчеркнув, что отныне правительство не будет вмешиваться в деятельность НБУ.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что была достигнута договореность о создании объединенной национальной комиссии по рекапитализации банков, а также ряде других мер, на которые обращал внимание Международный валютный фонд.