В России прожиточный минимум повысили на бутылку водки

В России можно прожить на 10 тыс. руб., считают в правительстве. Это в целом, на душу населения. А пенсионеры смогут прожить и на 8 тыс. с копейками, детям хватит 9 тыс. Повышение прожиточного минимума произошло впервые за полгода, однако показатель находится ниже уровня 2015 года. В России выживают на доход ниже прожиточного минимума почти 20 млн человек, пишет "Газета.RU".

Правительство России повысило прожиточный минимум в России на 218 руб.(1 долл. - 60 руб.). Это чуть больше, чем минимальная розничная цена бутылки 0,5 л самой дешевой водки в России — она стоит 205 руб. Таким образом, прожиточный минимум на душу населения в России составил 9909 руб.(165 долл.).

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10701 руб., для пенсионеров — 8178 руб., а для детей — 9756 руб.

Документ был подписан премьером Дмитрием Медведевым 20 июня, опубликован в четверг, 22 июня.

Повышение прожиточного минимума связано с инфляцией. В январе цены выросли на 0,6%, в феврале — на 0,2%, а в марте — на 0,1%, отмечается в обзоре института «Центр развития» Высшей школы экономики. В первом квартале этого года темпы инфляции снизились благодаря укреплению рубля. За декабрь – март рубль подорожал на 12%.

Напомним, что в последние два квартала прожиточный минимум в России, наоборот, снижался. Так, в четвертом квартале он составил 9691 руб. Тогда как в третьем квартале 2016 года он составил 9889 руб.

И если по итогам третьего квартала 2016 года снижение прожиточного минимума можно было объяснить сезонным удешевлением овощей и фруктов, то о четвертом квартале этого не скажешь.

Впрочем, нынешняя величина все равно ниже установленной во втором квартале 2016 года — 9956 руб.

По данным Росстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2016 года составила 19,8 млн человек (13,5% от общей численности).

Реальные доходы россиян в 2016 году продолжали падать и снизились на 5,9% по сравнению с позапрошлым годом.

Низкий показатель прожиточного минимума выгоден правительству по целому ряду причин. Формально позитивно он сказывается и на уровне бедности в стране: он снижается при одновременном снижении доходов населения.

Это подтверждает статистика: в 2016 году численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась на 300 тыс. человек.

Если прожиточный минимум снижается — это экономия для бюджета. Причем ощутимая: по закону размер прожиточного минимума остается основным критерием, на основании которого семьи или отдельные граждане признаются малоимущими и получают право на пособия или льготы. Это также важно для пенсионеров, размер пенсии которых не дотягивает до прожиточного минимума: тогда они получают право на доплату. Показатель также учитывается при расчете стипендий.

Прожиточный минимум — это условная величина. Прожить на прожиточный минимум нельзя, можно только не умереть с голоду.

Поэтому вопрос, что считать прожиточным минимумом, — политический. От этой установки зависит размер субсидий, комментировала ранее директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева.

Прожиточный минимум в основном отражается на системе социальной защиты населения, уточняет Лилия Овчарова, директор Независимого института социальной политики. «Речь, в частности, идет о доплатах до величины прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, пособиях для бедных семей, которые выплачиваются тем, у кого доходы ниже прожиточного минимума, есть также предоставление услуг по социальному обслуживанию, которое также зависит от величины прожиточного минимума», — говорит Овчарова.

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец только за март дважды проявляла беспокойство о бедности населения в России, в том числе работающего. Почти 5 млн россиян остаются бедными при наличии работы, получая зарплату на уровне МРОТ, отмечала она.

Ранее директор Центра трудовых исследований ГУ ВШЭ Владимир Гимпельсон высказывал мнение, что повышение МРОТ только приведет к росту безработицы, так как у людей, имеющих низкую зарплату, будет совсем другая альтернатива: остаться без работы вообще.

По предварительным данным Росстата, уровень безработицы в мае составил 5,2% после 5,3% месяцем ранее.