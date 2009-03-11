НБУ не должен согласовывать с Кабмином решения о рефинансировании

Кабинет Министров Украины отменил норму, согласно которой решение о рефинансировании коммерческих банков Национальный банк Украины должен был проводить с согласия правительства. Также правительство одобрило проект закона об исключении из госбюджета статей 84 и 86.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Мы приняли постановление о том, что мы проводим рефинансирование согласно нормативно-правовым актам Национального банка без участия правительства», - сказал А.ШАПОВАЛОВ, отметив, что постановление правительства №44, предполагавшее такое согласование, отменено.

Кроме того, сообщил А.ШАПОВАЛОВ, учитывая, что такой порядок рефинансирования содержится в требованиях МВФ, Кабмин одобрил проект закона об исключении из Госбюджета статьи 86 (содержащей норму относительно ограничения права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков). Кроме того, Кабмин предлагает отменить и статью 84 Госбюджета, обязывающую Нацбанк выкупать гособлигации банков. «Центральный банк будет, исходя из своих монетарных возможностей, принимать решения. Если он считает, что ликвидность недостаточна (комбанков - УНИАН), он выкупает облигации, если избыточна, то просто не выкупает – это его право. Раньше была обязанность, а сейчас - право», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов, первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ уточнил, что правительство сегодня на заседании отменило свое решение о введении института представителя Кабинета Министров в Национальном банке Украины. Он напомнил, что эти функции выполнял первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Фактически возобновлено действие порядка рефинансирования, который действовал до принятия Верховной Радой 86-й статьи закона о государственном бюджете. На сегодняшний день, после публикации сегодняшнего решения, исключительно Национальный банк будет устанавливать процедуры рефинансирования, исключительно Национальный банк будет контролировать использование средств, определять целевые направления их использования и исключительно сотрудники Национального банка будут привлекаться к этому процессу», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете на 2009 год статья 84 определяет: "Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости в течение трех банковских дней со дня поступления предложения об их выкупе от банков», статья 86: "В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом Министров Украины.

Остановить действие части второй статьи 36 и пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины "О Национальном банке Украины" (679-14) (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г., №29, ст.238) в части установления и изменения ставки рефинансирования и определения порядка предоставления кредитов коммерческим банкам для поддержки ликвидности (рефинансирования коммерческих банков) Национальным банком Украины единолично».