"Динамо Киев" обвинил НБУ в манипуляциях насчет якобы связи клуба с ПриватБанком

Футбольный клуб «Динамо Киев» заявил, что опубликованные в СМИ 21 июня статьи «НБУ рекомендует Приватбанку урегулировать кредитные отношения с ФК «Динамо» и «НБУ предоставлял Приватбанку полгода для урегулирования отношений с ФК «Динамо» не в полной мере отражают объективную картину и настаивают, что ни сам клуб, ни его руководство и учредители никоим образом не были связаны с ПАО КБ «ПриватБанк».

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"ООО ФК "Динамо Киев" и ПАО КБ "ПриватБанк" имели и имеют различные структуры собственности, руководство, сферы деятельности, инфраструктуру. Подчеркиваем, что ООО ФК "Динамо Киев" на протяжении своего существования имело статус исключительно клиента ПАО КБ "ПриватБанк", а поэтому не могло никоим образом влиять на операционную деятельность банка, тем больше причинять ему ущерба", - сказано в заявлении клуба.

Подчеркивается, что постановлением Окружного административного суда города Киева от 17.05.2017 года по делу № 826/20221/16 установлено, что Президент Футбольного клуба "Динамо Киев" Игорь Суркис не связан с ПАО КБ "ПриватБанк".

"Кроме того, в ряде судебных дел Национальным банком Украины подавались документы, имевшие целью ввести суды в заблуждение об участии учредителей ООО ФК "Динамо Киев" в структуре собственности ПАО КБ "ПриватБанк". В частности, путем подачи Учредительного договора приватизации Первого банка "ПриватБанк" (основан в городе Киев) — банковского учреждения с наименованием, похожим на ПАО КБ "ПриватБанк" (основан в городе Днепр)", - говорится в заявлении.

"Таким образом, Национальный банк Украины пытается сознательно манипулировать подобными названиями двух самостоятельных юридических лиц с целью обоснования своей позиции о якобы связанности учредителей ООО ФК "Динамо Киев" и ПАО КБ "ПриватБанк". Такие действия являются позорными и недопустимыми", - подчеркнули в "Динамо".

Авторы заявления отметили также факт игнорирования со стороны НБУ решений судебной ветви власти, которые свидетельствуют, что Игорь Суркис, ООО ФК "Динамо Киев" не являются акционерами, контроллерами или лицами, которые управляют ПАО КБ "ПриватБанк".

В клубе опровергают комментарий заместителя главы НБУ Рожковой, где было указано, что ООО ФК "Динамо Киев" имеет "незакрытый кредит" перед ПАО КБ "ПриватБанк": "Это утверждение не соответствует действительности, поскольку ООО ФК "Динамо Киев" ни разу не допускало нарушения условий договоров с ПАО КБ "ПриватБанк". Так, все без исключения кредиты, проценты, комиссионные платежи всегда платились вовремя и должным образом. ООО ФК "Динамо Киев" не допускало обстоятельств, которые бы свидетельствовали о дефолте по кредиту, или о валютные риски, поскольку депозиты размещены в валюте кредита. Единственной причиной проблем в отношениях между ООО ФК "Динамо Киев" и ПАО КБ "ПриватБанк" являются действия НБУ в форме принятия необоснованного решения о связи этих лиц".

"В-третьих, решение НБУ о связи ООО ФК "Динамо Киев" и ПАО КБ "ПриватБанк" от 13.12.2016 года является необоснованным, поскольку основан на неверном применении ст.52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности". НБУ и ФГВФЛ даже не учли 15-дневного срока на предоставление возражений ПАО КБ "ПриватБанк" и через 4 рабочих дня запретили расходные операции по счетам футбольного клуба. Из этих и других оснований соответствующее решение НБУ в отношении ООО ФК "Динамо Киев" отменено постановлением Окружного административного суда города Киева от 20.03.2017 года по делу № 826/20288/16", - утверждают в футбольном клубе.

"Заместитель Председателя НБУ Рожкова К.В. и в этом вопросе намеренно дезориентирует общественное мнение и подменяет суть проблемы, что имеет место. К аналогичным действиям НБУ удается и в судебных процессах по ООО ФК "Динамо Киев", - подытожили в "Динамо".