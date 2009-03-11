Доходы украинских банков выросли

По предварительным результатам, суммарный доход украинских банков в январе-феврале 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 80,5% - до 26 млрд. грн., расходы – на 95% - до 24 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 марта 2009 года собственный капитал банков составил 126,6 млрд. грн. или 14,3% пассивов банков. В его структуре оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 69,7%; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, - 0,4%; эмиссионные разницы - 4,8%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 8%; результаты прошлых лет - 1,2%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения - 5,4%; результаты текущего года - 1,5%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 9%.

Согласно предоставленной информации, обязательства банков по состоянию на 1 марта 2009 года составляли 759,0 млрд. грн. Средства физических лиц составляют 193,7 млрд. грн. или 25,5% общего объема обязательств, средства субъектов ведения хозяйства - 124,6 млрд. грн. или 16,4%. При этом, срочные средства составляют 158,3 млрд. грн. или 81,7% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 35,4 млрд. грн. или 18,3%.

По состоянию на 1 марта 2009 года активы банков составляли 885,6 млрд. грн., общие активы - 939,4 млрд. грн. (большую часть общих активов составляют кредитные операции - 81,3%).

По данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе: 157 банков - акционерные общества (из них: 121 банка - открытые акционерные общества, 36 банков - закрытые акционерные общества, 28 банков - общества с ограниченной ответственностью).

В состоянии ликвидации находится 13 банков, из них 10 банков ликвидируются по решениям НБУ, 3 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

Филиальная сеть банков Украины с начала года сократилась на 25 – до 1 289 действующих филиалов.