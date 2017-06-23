Хорошая мина при плохой игре: Россия уже делает корректировки в преддверии санкций США - Bloomberg

Их только обсуждают. Возможно, их даже не введут. Но новые санкции, которые находятся на рассмотрении Конгресса США, уже стали фактором, который Банк России не может игнорировать. Об этом пишет Ольга Танас в статье "Хорошая мина при плохой игре: Россия уже осуществляет корректировки в преддверии санкций США", опубликованной на сайте Bloomberg.

Хотя глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что санкции не окажут влияния на Россию, угроза более масштабных мер, вероятно, была одной из причин, почему политики предпочли снизить процентные ставки на прошлой неделе, сообщают Morgan Stanley и Raiffeisenbank. Во вторник Казначейство США расширило список физических лиц и компаний, оштрафованных за аннексию полуострова Крым в марте 2014 года.

Холод в геополитических отношениях усугубляет и без того неблагоприятный фон для политиков. Существует угроза оттока капитала, на этой неделе цены на нефть упали на медвежьем рынке, а рубль оказался на втором в мире месте по худшему соотношению с долларом в июне. Центральный банк принял решение об ослаблении денежного стимулирования на четверть процентного пункта в прошлую пятницу, после более значительного снижения в апреле.

"Одной из причин, почему они выбрали всего 25 базисных пунктов, была неопределенность в отношении геополитических условий", - сказал Тимоти Эш, старший стратег-аналитик Bluebay Asset Management в Лондоне. "По сути, политика России находится в "условиях военной экономики", с повышением расходов на оборону и долговременную дорогостоящую битву с Западом".

В законопроекте Сенат США предлагает добавить ограничения на способность банков и энергетических компаний привлекать капитал, и допустить новые санкции в отношении государственных предприятий в железнодорожной, судоходной, металлургической и горнодобывающей промышленности, а также в сфере энергетических трубопроводов. Проект не включает ограничения на государственный долг или деривативы, но было распоряжение о проведении исследования возможного влияния таких ограничений. Закон застопорился в Палате на этой неделе из-за процессуального спора после получения подавляющей поддержки в Сенате на фоне расследования вмешательства Кремля в прошлогодние президентские выборы.

Эти события "сыграли определенную роль в решении российского центрального банка, изменившего свое мнение в отношении понижения на начальном этапе, но не в отношении запланированного ослабления", - написала в своем докладе экономист Morgan Stanley Алина Слюсарчук.

Инвесторы забирают деньги из самого крупного биржевого фонда, отслеживающего российские акции, с самым быстрым темпом с марта. Трейдеры отозвали 21,3 миллиона долларов из VanEck Vectors Russia в четверг, повысив шестидневный отток до 149 миллионов долларов. На прошлой неделе российский фондовый индекс Micex упал на медвежьем рынке.

"В связи с новыми санкциями США, я чувствую, что россияне обеспокоены, поскольку масштаб нового законопроекта Конгресса намного больше, чем все, что было до этого", - сказал Эш. "Они были ошеломлены всем этим".

По словам Набиуллиной, после трех прямых сокращений, Банк России может приостановить процесс, в зависимости от рисков. Даже если санкции будут направлены на российский рынок облигаций, долг останется привлекательным, - говорит она. По ее данным, возможный запрет на владение государственными рублевыми ценными бумагами, известными как ОФЗ, несет риски убытков только для иностранных держателей, и создает возможность покупки для местных инвесторов.

"Снижение ставок может замедлиться из-за любых внешних рисков, вызванных санкциями, если они повлияют на инфляцию и финансовую стабильность, которые являются приоритетами для Банка России", - сказал Дмитрий Полевой, главный экономист по России в ING Groep NV (Москва).

До сих пор России удалось обойти напряженность, и завершить во вторник продажу внешнего долга в размере 3 млрд долларов, причем основная часть зарубежных заявок поступала от инвесторов из США. Однако, некоторые европейские инвесторы не смогли участвовать в продаже еврооблигаций, поскольку государственный банк, который организовал сделку, является объектом санкций.

По данным центрального банка, нерезиденты владеют 1,83 трлн. (30,7 млрд. долларов США) суверенных рублевых облигаций на 1 мая, что составляет почти треть рынка ОФЗ. Российские облигации в местной валюте вернулись на отметку 8,25 процента в этом году в долларовом выражении.

Вероятность того, что США введут санкции в отношении государственного долга "довольно низкая", говорит Полевой из ING, он ожидает большей уверенности, после того, как российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на саммите G20 в Германии в начале июля.

"Обсуждение более жестких санкций – это лишь один из факторов, которые учитывает Банк России", - сказал экономист Raiffeisenbank в Москве Станислав Мурашов. "Тем не менее, Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Вопрос в том, в каком темпе?"