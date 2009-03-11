Fitch подтвердило и отозвало рейтинги «VAB Банка»

Сегодня Fitch Ratings подтвердило рейтинги Всеукраинского акционерного банка («VAB Банк») и одновременно отозвало эти рейтинги.

Как говорится в сообщении пресс-службы Fitch, обнародованном в среду, “Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ».

Согласно предоставленной информации, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») подтвержден на уровне «CCC»/прогноз «Негативный» и отозван.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга подтвержден на уровне «CCC»/рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне «RR4», рейтинги отозваны.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «С» и отозван.

Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «E» и отозван.

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» и отозван.

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» и отозван.

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BB-(BB минус)(ukr)»/ прогноз «Негативный» и отозван.

Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк (“VAB Банк”) на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 7 млрд. 748 млн. 528 тыс. грн., обязательства – 6 млрд. 846 млн. 628 тыс. грн., собственный капитал – 901,9 млн. грн., уставный капитал – 341,424 млн. грн.

Чистая прибыль «VAB Банка» в 2008 году уменьшилась на 42,6% – до 2,042 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. более 10% его акций владели: ООО «Бауман-Трейд», прямое участие – 28,6197%; TBIF Financial Services BV, прямое участие – 48,9087%; физическое лицо Сергей МАКСИМОВ, прямое участие – 5,866%, опосредованное – 40,6996%.