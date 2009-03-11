НБУ завтра готов покупать доллары по 7,8 грн.
19:41, 11 марта 2009Финансы
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Продавать – по 7,9 грн.
Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что завтра, в четверг, готов покупать на межбанке доллары по курсу 7,8 грн./долл., продавать – 7,9 грн./долл.
Об этом говорится в телеграмме НБУ №38-012/1530 от 11 марта 2009 года, текстом которой располагает УНИАН.
Согласно предоставленной информации, продажа долларов США будет осуществляться «для обеспечения выполнения внешних обязательств в соответствии с поданным банком Национальному банку Украины Календаря платежей в иностранной валюте по внешней задолженности перед нерезидентами на март текущего года».
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