В Украине с начала года розничная торговля выросла до 300 миллиардов

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2017 года вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 298,043 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской (на 22,2% - до 6,86 миллиарда гривень), Винницкой (на 14,1% - до 7,77 миллиарда гривень), Одесской (на 12,2% - до 22,6 миллиарда гривень), Сумской (на 10% - до 5,9 миллиарда гривень), Львовской (на 18,37% - до 4,37 миллиарда гривень) и Киевской (на 8,9% - до 58,7 миллиарда гривень) областях.

В то же время наибольшее снижение роста розничного товарооборота в январе-мае этого года было зафиксировано в Волынской области (на 11,8% - до 5,6 миллиарда гривень).

При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-мае 2017 года составил 214,6 миллиарда гривень, что на 6,9% больше показателя за январь-май 2016 года.

При этом оборот розничной торговли предприятий в мае 2017 года вырос на 10,7% по сравнению с показателем мая прошлого года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2017 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 226,749 миллиарда гривень.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.