Кабмин в сентябре подаст в Раду новые изменения в госбюджет-2017 - Гройсман

Кабинет министров Украины планирует в сентябре подать в Верховную Раду очередные изменения в государственный бюджет на 2017 год, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в парламенте.

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"В сентябре месяце мы будем готовить очередные изменения в государственный бюджет", - сказал он.

По словам премьера, эти изменения будут в том числе учитывать дополнительное финансирование сферы образования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 июня приняла за основу предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год относительно увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений.

Кабинет министров 21 июня принял решение направить дополнительные средства в размере 24 миллиардов гривень, полученные от перевыполнения государственного бюджета по доходам, на финансирование субсидий, программы "Доступные лекарства", на дороги и потребности обороны, утвердив соответствующий законопроект об изменениях в госбюджет.