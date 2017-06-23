Глава Минфина отреагировал на просьбу депутатов его уволить

Министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook ответил на просьбу депутатов комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики о его увольнении, сообщает Liga.net.

Читайте такжеМинистр финансов назвал сроки получения очередного транша МВФ

"Достаточно просмотреть текст и становится понятным его предвзятость и манипулятивность. Даже некоторые из подписантов согласились с этой оценкой, когда разговаривали со мной", - написал министр.

По его мнению, такая просьба свидетельствует о личных нездоровых амбициях некоторых членов комитета и их желании сохранить коррупционные схемы". "Важным является то, что работа Минфина ценится и поддерживается и президентом и премьер-министром и часто используется как пример успеха реформ в стране", - добавил Данилюк.

Ранее часть депутатов, членов налогового комитета во главе с Ниной Южанина направили письмо премьер-министру с критикой министра финансов и с фактическим требованием его уволить.