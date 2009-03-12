Китай и Беларусь хотят отказаться от доллара и евро

Китай и Белоруссия хотят отказаться от доллара и евро во взаимной торговле.

Центробанки Китая и Белоруссии подписали трехлетнее соглашение о валютных свопах на сумму 20 млрд. юаней (около 3 млрд. долл.), сообщает Reuters.

Целью этого соглашения является переход в расчетах по внешней торговле в национальных валютах, заявил начальник управления Нацбанка Белоруссии Анатолий Дроздов.