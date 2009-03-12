Билл Гейтс снова стал самым богатым человеком планеты, заняв первое место в ежегодном рейтинге Forbes, сообщает k2kapital..

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, отнявший в прошлом году желтую майку лидера у основателя Microsoft (MSFT), переместился на вторую строчку в списке. На третьем месте оказался мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим.

При этом число миллиардеров во всем мире за год сократилось до 793 с 1125, а средний размер их состояний упал на 23% до $3 млрд.

Состояние Билла Гейтса снизилось на $18 млрд., а Уоррен Баффетт и Карлос Слим потеряли по $25 млрд.