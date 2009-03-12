Курс доллара и иены в мире продолжают расти

Курс американского доллара и японской иены на торгах в четверг 12 марта продолжает повышаться также и по отношению к австралийскому и новозеландскому доллару, сообщает k2kapital..

Рост курсов данных валют произошел на фоне новостей из Японии, ВВП которой снизился в минувшем квартале на 12,1%. Это самый быстрый темп снижения экономики страны с последнего квартала 1974 г.

Евро сегодня продолжает свое падение по отношению к иене на фоне ожиданий публикации данных по объему промышленного производства в Германии, которое могло снизиться в январе 2009г.

На курс доллара США позитивно могут повлиять ожидания того, что американские инвесторы будут переводить денежные средства от зарубежных активов в свою страну на фоне опасений того, что рецессия крупнейшей мировой экономики может продолжить углубляться.

За один евро сегодня предлагают $1,2845, а не $1,2837 как вчера вечером на торговой сессии в Нью-Йорке. Курс евро по отношению к иене опустился со 123,42 иены за евро до 124,86 иены за евро. Японской валюте удалось укрепиться также и к американской – с 97,27 иены за доллар до 96,19 иены за доллар.