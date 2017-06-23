Кабмин решил докапитализировать ПриватБанк еще почти на 40 миллиардов

Кабинет министров принял решение о докапитализации национализированного в декабре 2016 года и докапитализированного государством на 117 миллиардов гривень "ПриватБанка" еще на 38,5 миллиарда гривень.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на брифинге.

"Правительство приняло важное решение о докапитализации "ПриватБанка" на сумму 38,5 миллиарда гривень", – сказал он.

По словам министра, это решение принято на основании предложений Национального банка, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и заключения независимого аудитора – компании EY.

"Докапитализация будет проведена в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На первом этапе предполагается выпуск ОВГЗ на 22,5 миллиарда гривень", – добавил министр.

По информации Минфина, монетизация этих облигаций не предусмотрена, поэтому докапитализация "ПриватБанка" не повлияет на валютный рынок и уровень инфляции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.