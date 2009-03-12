Михаил Прохоров стал самым богатым россиянином по версии журнала Forbes - его состояние оценивается в 9,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости..

Самый популярный в мире рейтинг богатейших людей планеты обнародован в среду вечером.

В списке самых богатых людей мира Прохоров занял 40-е место.

Титул достался россиянину нелегкой ценой - за минувший год 43-летний бизнесмен потерял 51% своего капитала.

Forbes отмечает, что богатейший россиянин холостяк, увлекается кик-боксингом.

В "тройку" самых богатых россиян также вошли Роман Абрамович с капиталом в 8,5 миллиарда долларов и Вагит Алекперов, состояние которого составляет, по оценкам издания, 7,8 миллиарда долларов.