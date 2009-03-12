РФ выделит на борьбу с кризисом 12% ВВП

Объем пакета антикризисных мер РФ, учитывая усилия Центробанка, составит в 2009 году 12% ВВП, сообщил в четверг премьер-министр Владимир Путин, сообщает РИА Новости..

На встрече с шахтерами Путин отметил, что антикризисный пакет России больше, чем каких-либо других экономик мира.

"Из развитых экономик больше всего в антикризисные мероприятия вкладывает Япония - примерно 2% ВВП. У нас меры правительства тянут на 4,5% ВВП, а если мы посчитаем и присовокупим сюда еще и усилия ЦБ, который занимается ликвидностью банковской системы, то в целом у нас антикризисный пакет потянет на 12% ВВП", - сказал Путин.

"Ни одна страна мира этого не делает", - подчеркнул он.