Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,03 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2603,1112 (23 июня – 2602,5695)

100 EUR – 2908,4561 (23 июня – 2906,8099)

10 RUR – 4,3635 (23 июня – 4,3269)

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Как сообщал УНИАН, 23 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,03/26,04 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9870/29,0011 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4462/0,4467 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0311 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 426 сделок на сумму 253,58 миллиона долларов.