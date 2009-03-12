Российский математик заранее "рассчитал" кризис

Известный российский математик академик Виктор Маслов год назад рассчитал экономический кризис и сумел к нему подготовиться, пишет "Российская газета" в четверг, сообщает РИА Новости..

Лауреат Ленинской, Государственных, Демидовской премий академик Маслов решил ряд сложнейших государственных задач, в частности рассчитал покрытие чернобыльского саркофага. Он с математической точностью предсказал дефолт 1998 года, а ранее - развал СССР, пишет газета.

"Мне удалось показать, что те явления, которые сегодня происходят в экономике, имеют немало общего с некоторыми процессами в физике. Если говорить совсем просто, то речь идет о так называемых фазовых переходах, когда ситуация ухудшается не плавно, а внезапно, лавинообразно переходит из одного состояния в другое", - рассказал Маслов изданию.

По его словам, нынешний кризис - типичный тому пример.

"Такие процессы хорошо известны в физике и описаны формулами. И похожие формулы можно применить и в экономике. Например, можно точно предсказать, разразится кризис или нет, и даже назвать его "дату", - сказал математик.

По его словам, его кризис не застал врасплох.

"Еще летом я продал дачу и квартиру, а деньги перевел детям за границу. Мои расчеты показали, что Америка давно проскочила некий порог, или критическое число, за которым обязательно, как лавина, разразится кризис. Тот самый неуправляемый фазовый переход. Понимая, что мои дети окажутся в сложнейшем положении, я дал им несколько советов, как лучше распорядиться этими деньгами, чтобы упредить ситуацию", - сообщил академик.

Математик пояснил, что рассчитал критическое число для долгов США.

"Оказалось, что их экономика давно перешагнула этот конкретный рубеж, а значит, является банкротом и опять же лавинообразно рухнет в долговую яму. Что и произошло. Аналогично можно рассчитать критическое число, скажем, для денег, находящихся в обороте страны. Если скорость их движения меньше этого числа, то грядет инфляция, если выше - ситуация стабильная", - пояснил он.

Говоря об отличиях своих расчетов от экономических, Маслов сказал, что "дает не общую схему, а конкретное число".

На вопрос, что бы он посоветовал президенту США Бараку Обаме, Маслов ответил: "Не надо спасать тех, кто во всем виноват, и прежде всего банки с Уолл-стрита. Их долги давно зашкалили за критические числа".

"Помощь требуется сравнительно небольшим банкам из глубинки, которые в основном обслуживают людей. Кроме того, надо вводить государственное регулирование банковской сферы, чтобы не стихийно, а с помощью жестких рычагов вывести страну из долговой ямы. Как это сделать конкретно? Ответ можно получить, рассчитав критические числа для разных видов долгов", - считает он.

Ответа, что делать для выхода из кризиса России, у математика нет.

"Наша экономика закрыта и слишком велика доля теневой экономики. Поэтому невозможно рассчитать критические числа и получить объективную картину", - пояснил Маслов.