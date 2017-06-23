Ликвидация "Диамантбанка" не означает срыв передачи части его активов банку Тигипко - Фонд гарантирования

Решение Национального банка Украины о ликвидации неплатежеспособного "Диамантбанка" не означает срыв сделки по передаче части его активов и обязательств "ТАСкомбанку", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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По информации фонда, в настоящее время мероприятия по материализации соглашения о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного "Диамантбанка" принимающему "ТАСкомбанку" продолжаются, однако еще не все документы подписаны.

"Речь идет о передаче только части активов, потому "Диамантбанк" в любом случае как юридическое лицо будет ликвидирован", - пояснили в фонде.

Вчера, 22 июня, в Фонде гарантирования сообщили о возможном срыве сделки по частичной передаче "ТАСкомбанку" активов и обязательств неплатежеспособного "Диамантбанка" по техническим причинам.

В частности, директор-распорядитель Фонда гарантирования Константин Ворушилин заявил, что чиновник, который может одобрить передачу помещения центрального офиса "Диамантбанка", являющегося памятником архитектуры, находится в отпуске, что "ставит под сомнение сделку на миллиард гривень".

По информации фонда, сделка предполагает передачу "ТАСкомбанку" всех выплат гарантированного возмещения вкладчикам и активов на соответствующую сумму, в том числе ряда объектов недвижимости и кредитов.

Сегодня, 23 июня, Национальный банк Украины сообщил о решении ликвидировать "Диамантбанк" по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк" (г. Киев) 25 апреля текущего года на основании решения Национального банка о признании этого финучреждения неплатежеспособным.

По результатам конкурса фонд определил "ТАСкомбанк" принимающим финучреждением для неплатежеспособного "Диамантбанка".

"Диамантбанк" работал на рынке Украины с 1993 года и на начало года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков.

По информации НБУ, на 24 апреля ключевыми владельцами "Диамантбанка" являлись Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.