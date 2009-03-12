Россия направит на покрытие дефицита бюджета 3 трлн руб

Россия в 2009 г может использовать до 3 трлн руб из Резервного фонда, сообщил председатель правительства РФ Владимир Путин во время беседы с шахтерами, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Дефицит бюджета России в 2009 составит около 8%, на его покрытие будут использованы средства Резервного фонда. "Мы планируем, что дефицит бюджета будет финансироваться из доходов Резервного фонда прошлых лет, и мы истратим в этому году около 3 трлн рублей", - заявил он.

"Накопленные 8 трлн рублей резервов дают возможность не обращаться за внешним финансированием", - заявил В.Путин.

В то же время премьер отметил необходимость аккуратно подходить к использованию накопленных государством финансовых резервов и не вбрасывать в экономику слишком большие объемы денежных средств. В противном случае государство останется без резервов, и вынуждено будет прибегать к заимствованиям.

Кроме того, по словам главы правительства, чрезмерное расходование накопленных резервов повлечет за собой рост инфляции. "Объем денежных средств, которые мы вбрасываем в экономику, должен быть взвешенным и аккуратным", - сказал В.Путин. "Я считаю, что мы выходим сегодня на оптимальное решение по объему денег, которые мы будем тратить на инвестиционные программы государства и на социальные нужды", - добавил премьер.