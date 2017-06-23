Украина подала апелляцию на решение суда Лондона относительно "кредита Януковича" на $3 миллиарда - Минфин

19:29, 23 июня 2017
Финансы
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Слушание апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.

Виктор Янукович / REUTERS

Министерство финансов от имени Украины сегодня подало в английский Апелляционный суд необходимые документы для обжалования решения Высокого суда Лондона от 29 марта об ускоренном рассмотрении иска России против нашей страны по еврооблигациям на 3 млрд долл. США.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в соответствующий срок.

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«Слушания апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины "долга Януковича" в 3 миллиарда долларов, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле. При этом суд одобрил подачу Украиной апелляции на решение суда, а также временно заморозил любые действия по взысканию долга.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине по кредиту в 3 миллиарда долларов, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, тогда как российская сторона настаивает на его погашении.

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Теги: #аппеляция#кредит Януковича