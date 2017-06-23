Докапитализация ПриватБанка не повлияет на курс гривни и инфляцию – НБУ

Докапитализация национализированного в декабре 2016 года "ПриватБанка" на 38,5 миллиарда гривень в рамках решения Кабинета министров не окажет влияния на курс гривни и инфляцию, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как отметил регулятор, на сегодня ликвидность банка превышает 17 миллиардов гривень, то есть у финучреждения нет потребности в "живых" средствах.

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"Запланированная докапитализация "ПриватБанка" состоится путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, и на данном этапе банк не нуждается в монетизации этого капитала", – отмечается в сообщении.

Нацбанк напомнил, что после докапитализации банка государством на 117 миллиардов гривень регулятор дважды монетизировал ОВГЗ, выпущенные на эти цели, выкупив ОВГЗ на общую сумму 27,2 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о докапитализации национализированного в декабре 2016 года и докапитализированного государством на 117 миллиардов гривень "ПриватБанка" еще на 38,5 миллиарда гривень в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На первом этапе предполагается выпуск ОВГЗ на 22,5 миллиарда гривень.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиарда гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.