Высший админсуд проверит законность запрета судами Львовской области ГФС провести внеплановую проверку фирмы Дубневичей

Высший административный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Управления Государственной фискальной службы во Львовской области на решения местных судов, которые в течение двух последних лет запрещают ГФС провести внеплановую проверку скандально известной компании «Корпорацию «КРТ», принадлежащей влиятельным народным депутатам от БПП – Ярославу та Богдану Дубневичам.

Об этом сказано в решении Высшего админсуда, подписанном судьей Приходько.

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«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области», - сказано в постановления Высшего админсуда.

Для этого высшая судебная инстанция намерена истребовать из Львовского окружного административного суда дело № 813/520/17 (876/4163/17).

У принадлежащей братам Дубневичам компании есть 10 дней на подготовку возражений на кассационную жалобу с момента получения.

Как ранее сообщал УНИАН, суды Львовской области - Львовский окружной админсуд и Львовский апелляционный админсуда. в течение последних двух лет запрещают управлению Государственный фискальной службе во Львовской области проводить внеплановою проверку скандальной компании «Корпорации КРТ», которая, согласно данным реестра, по-прежнему принадлежит влиятельным народным депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам.

Государственная фискальная служба подозревает компанию КРТ у неправильном формировании налогового кредита та обязательств по НДС во взаиморасчетах с компанией «Домус Альянс», позже сменившую название на «Трекота - Люкс» за август – сентябрь 2015 года на огромную сумму.

«КРТ» с 2014 года является монополистом на поставку «Укрзализныце» креплений для рельсов, выигрывая все тендеры УЗ.

В конце января 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневич и его брата Богдана, который также является народным депутатом от БПП в коррупции, отметив, что связанные с ними компании становятся победителями многомиллиардных тендеров «Укрзализныци».

Осенью 2016 года братья Дубневичи указали в своих электронных декларациях огромные суммы наличных средств в разной валюте. В частности, Ярослав Дубневич задекларировал 8,23 млн долларов, 5 млн грн, и 2,78 млн евро. Богдан Дубневич наличными держит только доллары - 11,5 млн. Жена последнего Татьяна хранит наличными еще 137,1 млн. грн. На банковских счетах Дубневичей фигурируют значительно меньшие суммы. Богдан Дубневич имеет 10,4 млн. грн, а младший Ярослав с женой Натальей - 2,3 млн. грн. Кроме того, на Богдан Дубневича и ближайших членов его семьи зарегистрировано 409 объектов недвижимого имущества, а Ярослав Дубневич с семьей владеют 273 объектами недвижимости.