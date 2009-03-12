Представители ВБ и ВМФ вошли в экспертный совет

Кабинет министров Украины включил старшего советника Всемирного банка Карла ЛИНДГРЕНА и советника Международного валютного фонда Ангин АГДЖАКОДЖУ в состав экспертного совета по вопросам участия государства в капитализации банков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ.

В то же время представители МВФ и ВБ не будут иметь права голоса во время заседаний совета.

Справка УНИАН. Правительство в феврале 2009 года создало экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков. Его заданием является определение требований к банкам, соответствие с которыми может быть основанием для участия государства в их капитализации; рассмотрение предложений Минфина о возможном участии государства в капитализации банков и размер госдоли, и предоставление соответствующего заключения.

Совет возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, его заместителем стал первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ. В состав совета вошли первый заместитель министра Кабинета министров Георгий БЕРАДЗЕ, председатель Государственной налоговой администрации Сергей БУРЯК, первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК, первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА и председатель Государственного комитета финансового мониторинга Игорь ЧЕРКАСКИЙ.

В случае согласия, в совет могут входить представители Национального банка. В заседаниях совета с правом совещательного голоса могут принимать участие советник премьер-министра Украины, эксперт Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Постановлением Кабмина №148 от 18 февраля 2009 г. предусмотрено, что правительство будет участвовать в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации Национального банка Украины.