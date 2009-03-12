ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Смета «Нафтогаза» сверстана для МВФ» пишет о том, что вчера Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины». В распоряжении издания оказался утвержденный правительством бюджет газового монополиста. Согласно документу, доходы «Нафтогаза» ожидаются на уровне 99 миллиардов грн. В эту сумму вошли остатки средств с 2008 года в размере 1,4 миллиарда грн. Расходы «втиснули» в 95,2 миллиарда грн. В результате смета газового монополиста впервые за последние несколько лет составлена с превышением доходов над расходами почти на 4 миллиарда грн. Именно профицит бюджета «Нафтогаза» станет важным аргументом в переговорах Украины с МВФ.

http://delo.ua/news/102720/

* * *

Также издание «Дело» в статье «Иностранцы массово хлынули в Украину» пишет о том, что в 2008 году нашу страну посетили 25,4 млн. иностранцев. Из-за девальвации гривни поездки в Украину для них подешевели на 50%. Ситуацию комментируют эксперты.

http://delo.ua/news/102711/

* * *

Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Банки пережили тяжелые лишения» пишет о том, что Пенсионный фонд лишил четыре банка с временной администрацией и банк "БИГ Энергия" права выплачивать пенсии в 2009 году. Таким образом, за последние две недели фонд полностью или временно прекратил отношения со всеми банками, в которые введены временные администрации или кураторы, за исключением Проминвестбанка. Для снижения рисков фонд имеет право выбирать банки для сотрудничества, говорят банкиры, но его действия свидетельствуют о недоверии к кадрам Нацбанка.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1136981

* * *

Также издание «Коммерсантъ «Украина» подает материал «Доходам оказали услуги», в котором говорится, что прошлый год оказался удачным для второго по количеству абонентов украинского оператора – "МТС-Украина". Компания смогла стабилизировать абонентскую базу, а по итогам IV квартала даже привлечь 30 тыс. новых абонентов. И хотя по темпам роста выручки МТС отстает от основного конкурента – "Киевстара", компании, тем не менее, удалось существенно увеличить доходы от предоставления дополнительных услуг.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1137000

* * *

«Газета по-киевски» в статье «Нет квартиры? Живите в вагоне» пишет о том, что Юго-Западная железная дорога предлагает столичным компаниям в аренду… купейный вагон для проживания рабочих (строителей). Такое объявление красуется на сайте ЮЗЖД. «Временное пристанище» размещается недалеко от метро «Левобережная», на ж/д станции Киев-Днепровский. Цена – 1460 грн. в сутки за вагон (36 мест). Издание высказывает свое мнение по этому поводу.

http://mycityua.com/articles/city/2009/03/12/091632.html

* * *

Также «Газета по-киевски» подает материал «Валютный аукцион - банковский аттракцион», в котором описывает несколько дней из жизни кредитора, у которого голова идет кругом от банковских схем и установок.

http://narod.mycityua.com/articles/2009/03/11/113658.html

* * *

Газета «День» опубликовала статью «Из-под матрасов — в экономику», в которой отвечает на вопрос, что убедит украинцев не держать свои сбережения дома. Ситуацию комментируют эксперты.

http://www.day.kiev.ua/271067/

* * *

«Экономические известия» подают материал «Таможня держит брокеров в опале», в котором отмечает, что, несмотря на отмену приказа Валерия Хорошковского об экзаменации брокеров, у последних проблемы не исчезли. Издание разбирается в ситуации.

http://www.eizvestia.com/fin/full/4177734

* * *

Также издание «Экономические известия» публикует статью «Стерлигов займется бартером и в Украине», в которой пишет о том, что завтра Антикризисный расчетно-товарный центр (АРТЦ), принадлежащий первому российскому долларовому миллионеру Герману Стерлигову, начнет прием заявок от украинских предприятий в своем киевском представительстве — Международном расчетно-торговом центре (МРТЦ). В материале подается экспертная оценка.

http://www.eizvestia.com/fin/full/4177721

* * *

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Взаимные долги» пишет о том, что неплатежи потребителей подтолкнули энергосбытовые компании России просить об отмене штрафов за просрочки. У поставщиков энергии проблемы с металлургами, которые сократили производство из-за снижения спроса и цен на металлы. Издание разбирается в ситуации.

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/03/12/740731

* * *

Издание «Известия» подает статью «Рубль гривну сбережет?», в которой спрашивает - стоит ли России давать Украине кредит в 5 миллиардов долларов?

http://www.izvestia.ru/economic/article3126182/

* * *

Российское издание «Аргументы и Факты» подает статью «Продавцы делают наценку до 45%», в которой пишет о том, что одна из крупнейших розничных компаний России X5 Retail Group умудрилась только за 9 месяцев 2008 г. увеличить чистую прибыль на 128% (!) по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Издание задается вопросом, как это возможно? К примеру, получить колбасу в магазин по 600 руб./кг, а продать за 900 руб./кг. Все торговцы в РФ всегда жировали, накручивая цены по принципу «сколько мне не хватает до покупки острова». Но в период кризиса само собой разумеющимся кажется снижение таких оборотов. Но не тут-то было…

http://www.aif.ru/money/article/25170

(УНИАН)