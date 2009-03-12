НБУ завтра проведет спецаукцион

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в пятницу, 13 марта, четвертого спецаукциона, на котором будут реализовываться доллары и евро. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, которой располагает УНИАН.

Валюта будет продаваться с целью удовлетворения банками потребностей их клиентов - физических лиц - резидентов, а также физических лиц - резидентов - субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес) на погашение задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте. Банки будут осуществлять покупку иностранной валюты для обеспечения выполнения физическими лицами и предпринимателями текущих платежей по кредитным соглашениям, которые подлежат уплате в марте 2009 года (включая просроченную задолженность).

Минимальные суммы заявок - 50 тыс. долл. и 10 тыс. евро.

Нацбанк подчеркивает, что не допускаются к участию в аукционе заявки на покупку иностранной валюты с целью досрочного погашения задолженности в иностранной валюте, выполнения обязательств поручителей по кредитным договорам, с целью погашения кредитных траншей, которые предоставляются клиентам в соответствии с договорами об открытии кредитных линий.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Как сообщалось, на первых трех спецаукционах, которые состоялись 27 февраля, 4 и 6 марта т.г. НБУ реализовал банкам 131,46 млн. долл. по курсу 7,8 грн/долл.