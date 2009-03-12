США и Британия призвали мир сообща бороться с рецессией

США и Великобритания в среду призвали ведущие экономики к увеличению расходов для выхода из рецессии и к пересмотру регулирования для предупреждения финансовых кризисов в будущем, сообщает Рейтер.

Многие европейские страны холодно встретили призывы к экономическим стимулам, что вызывает сомнения по поводу того, сможет ли собрание финансовых лидеров стран "Большой двадцатки" на этой неделе совершить ощутимый прорыв в борьбе с углубляющимся спадом.

В Вашингтоне министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что мировая экономика находится в трудном положении и ее восстановление требует продолжительных усилий.

"То, что происходит в мире сейчас, не имеет прецедентов в недавнем прошлом", - сказал Гайтнер, добавив, что хочет, чтобы G20 "взяла на себя нечто вроде стабильного, долгосрочного обязательства по осуществлению стимулов, необходимых для того, чтобы заложить фундамент восстановления".

Он высказался в поддержку расширения кредитных резервов Международного валютного фонда до $500 миллиардов в период, когда все больше развивающихся стран обращаются к нему за помощью.

Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг выступил в том же ключе, что и Гайтнер, говоря о необходимости расходов.

"Нам необходимо обязательство повысить спрос, используя все доступные нам рычаги, включая денежно-кредитное смягчение, финансовые стимулы, которые в основном согласованы, но теперь нуждаются в осуществлении, а также меры по стабилизации финансовой системы и восстановление банковского кредитования", - сказал Дарлинг.

Гайтнер сказал, что США считают реформу регулирования - любимую тему саммитов для многих европейских лидеров - "дополнительной задачей" и пообещал "очень серьезную поддержку амбициозных реформ по всему миру".

Гайтнер сказал, что США пообещали вывести проблемные активы из банков. Ожидается, что в ближайшие недели он расскажет в подробностях о том, как США планируют достичь этой цели.

Дарлинг призвал к "намного более спешному решению банковских проблем".

"Если мы не укрепим банки, мы не укрепим экономику", - сказал он.