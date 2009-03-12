Swiss Re меняет босса
12:13, 12 марта 2009Финансы
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Питер Форстмозер в мае уйдет в отставку
Мировой лидер на рынке перестрахования меняет руководство. Председатель совета директоров швейцарской компании Swiss Re Питер Форстмозер в мае уйдет в отставку – его заменит глава совета директоров банка Credit Suisse Вальтер Килхольц, сообщает Еuronews.
В свою очередь вместо Килхольца банк возглавит его заместитель, Ганс-Ульрих Дериг. На фоне мирового финансового кризиса Swiss Re понес огромные потери, компании пришлось обратиться за помощью к своему миноритарному акционеру американскому миллиардеру Уоррену Баффету.
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