Swiss Re меняет босса

Мировой лидер на рынке перестрахования меняет руководство. Председатель совета директоров швейцарской компании Swiss Re Питер Форстмозер в мае уйдет в отставку – его заменит глава совета директоров банка Credit Suisse Вальтер Килхольц, сообщает Еuronews.

В свою очередь вместо Килхольца банк возглавит его заместитель, Ганс-Ульрих Дериг. На фоне мирового финансового кризиса Swiss Re понес огромные потери, компании пришлось обратиться за помощью к своему миноритарному акционеру американскому миллиардеру Уоррену Баффету.