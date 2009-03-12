Банкиры считают полномочия кураторов чрезмерными

Ассоциация "Украинский кредитно-банковский союз" считает чрезмерными полномочия кураторов, вводимых в банки решениями НБУ. Об этом говорится в сообщении УКБС.

"Обеспокоенность ассоциации вызывают широкие полномочия куратора по согласованию решений руководства банка и документов, связанных с движением средств, а также право выносить за пределы банка копии документов", - говорится в сообщении.

УКБС считает, что введение в банки кураторов со столь широкими полномочиями усиливает недоверие к банковской системе, пишет газета «Хрещатик».

"Куратор должен осуществлять общие функции надзора за деятельностью банка и соответствовать высоким профессиональным требованиям. Лишь в таком случае его назначение в качестве уполномоченного представителя Нацбанка будет вызывать доверие со стороны заемщиков, вкладчиков и кредиторов коммерческого банка", - говорится в сообщении.

УКБС надеется на принятие Нацбанком решения о сужении полномочий кураторов для достижения оптимального конструктивного сотрудничества между регулятором и банковскими учреждениями.

Напомним, постановлением №38 от 30 января НБУ урегулировал порядок введения кураторов в банки и порядок их деятельности.

В соответствии с данным постановлением, на куратора возлагаются следующие полномочия: контроль за проведением банком различных операций, инициирование совещаний с руководством банка, присутствие на собраниях акционеров, заседаниях правления и набсовета банка, согласование связанных с движением средств решений руководства банка, вынос за пределы банка копий документов, свидетельствующих о нарушениях банком нормативно-правовых актов НБУ.

Срок полномочий куратора не может превышать 1 года со дня его назначения.

НБУ уже ввел кураторов в Укргазбанк и Соцкомбанк, намерен ввести также в Банк регионального развития.