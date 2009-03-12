Мнения экспертов: как вернуть депозит

Воспользовавшись услугами посредников для возвращения депозита, его владелец может остаться без денег, пишет еженедельник «Комментарии:».

Самый распространенный сегодня способ вернуть свой депозит - найти заемщика в своем банке. Вкладчик переуступает право требования по депозиту заемщику, заемщик осуществляет взаимозачет встречных требований (погашает кредит) и автоматически получает право требования к банку на возвращение вклада.

На первый взгляд операция купли-продажи вклада обещает выгоды обеим сторонам. Однако клиент теряет при этом достаточно большую часть сбережений.

«Потери могут быть очень ощутимые, особенно по депозитам в национальной валюте. За последние месяцы гривня подешевела едва ли не наполовину. И при этом вкладчик теряет не только проценты по депозиту, но и должен отдать его с дисконтом, заплатив комиссию посреднику. В итоге на руки он получит копейки», - отмечает Артем НОВИКОВ, управляющий партнер консалтинговой компании «Диалог-Класик».

По данным Украинской депозитной биржи, средний процент дисконта по депозитам в проблемных банках уже превышает 40%. С самым низким дисконтом торгуются вклады в ПИБе - 28%, с наивысшим - в банке "Надра" - 41%. Вклады в финучреждениях, которые не успели окончательно подмочить свою репутацию, покупают со скидкой 10-15%.

Перспективы заемщика, который купил дешевый депозит, выглядят еще более радужно: он может одним махом лишиться кредита едва ли не за полцены. «Заемщики покупают депозиты с дисконтом от 5 до 50%. В то же время на погашение кредита депозитные деньги направляются в полном объеме, что позволяет заемщику существенно сэкономить на погашении займа», - объяснил «Комментариям:» Вячеслав ФОМЕНКО, старший эксперт отдела депозитных продуктов OTP Bank.

Однако далеко не факт, что, раздобыв чужой депозит, должник сможет рассчитаться с банком, отмечают эксперты. «Эти вопросы регулируются Гражданским кодексом, который предусматривает, что обязательства сторон могут прекращаться путем зачета только встречных однородных требований, срок выполнения которых наступил или неустановлен. То есть для того, чтобы сделать взаимозачет, должен закончиться не только срок депозитного, но и кредитного договора», - говорит Сергей ВАСИЛИШИН, вице-президент по правовым вопросам АБ «Диамантбанк».

Заемщику придется подписать дополнительное соглашение, сократив срок погашения по кредиту. Но банк может не пойти на уступку или применит солидные штрафные санкции. Во-первых, при подобных схемах банкиры не получают живых денег и теряют доход по кредиту. Во-вторых, по статистике финансистов, закрывать свою задолженность чужими депозитами чаще всего стремятся не проблемные заемщики, которым достаточно сложно насобирать необходимую сумму наличными, даже с учетом дисконта, а дисциплинированные должники, незамеченные ранее в нарушении графика, а банкам это невыгодно. Как правило, проблемные финучреждения не возвращают депозиты по окончании срока по двум причинам: или у них нет денег, или они хотят оставить ресурс еще на время и прокрутить его. «А в случае взаимозачета банк теряет возможности получения живых денег в виде погашения кредита, и при этом у него исчезают средства из депозитного счета. Если же речь идет не о проблемном, а о нормальном заемщике, такая схема и подавно невыгодна для него», - утверждает С.ВАСИЛИШИН.

Не стоит также продавать или покупать депозиты, срок которых еще не истек. «Такой вклад не может быть использован для погашения кредита. Поэтому вкладчик просто потеряет часть своих накоплений, а заемщик будет обязан погасить кредит из других источников. Предложения о приобретении депозитов, которые не закончились, в непроблемных банках — это, скорее всего, мошенничество, цель которого - купить у вкладчиков с дисконтом право на депозит, который не закончился, на волне паники и опасений, что банк может обанкротиться», - говорит председатель правления БГ Банка Константин ПОЛОСКОВ.

Эксперты также предупреждают, что риск мошенничества при осуществлении подобных соглашений остается очень высоким. «Заемщик, отдавая живые деньги, рискует, ведь банк может отказаться провести взаимозачет и не зачесть сумму в счет погашения кредита. В то же время, если владелец депозита переуступает вклад, не получив на руки наличные, он рискует потом не получить деньги от должника или не всю сумму», - предупреждает А.НОВИКОВ.

Поэтому продавать или покупать вклад лучше всего при согласии банка и при его участии, заключая при этом трехсторонний договор.

Сейчас купля-продажа вкладов происходит как хаотично (непосредственно между банковскими клиентами), так и на организованных площадках. Например, не очень давно была создана виртуальная биржа депозитов. Разместив объявление на ее сайте, вкладчики и заемщики могут самостоятельно подобрать себе партнера. Услугу перепродажи (или обмена) депозита бедным заемщикам (снова-таки с дисконтом) все чаще предлагают и специализированные фирмы. Правда, не желая носиться с мелочью, такие компании берутся за работу только в том случае, если размер вклада превышает 150-200 тыс. грн.