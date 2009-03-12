Межбанк: 11 марта доллар снизился

12:25, 12 марта 2009
Финансы
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Средний курс 7,958 грн./долл.

Средневзвешенный курс покупки доллара США за гривню, который сформировался по итогам торгов на валютном межбанке в среду, 11 марта, составил 7,958 грн./долл. (во вторник,10 марта, он был на уровне 8,0088 грн./долл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Как сообщалось, вчера на украинском межбанке котировки по доллару США были в пределах 8,16-29 гривень за 1 доллар США.

Ранее представители Нацбанка неоднократно заявляли, что котировки не отображают реальной ситуации на валютном межбанке, и в их значении присутствует спекулятивная составляющая. По мнению НБУ, некоторые торговцы, с целью дестабилизировать ситуацию на рынке и увеличить его волатильность, выставляют заявки на покупку незначительных сумм валюты по завышенному курсу.

В связи с этим, Нацбанк с 19 февраля принял решение обнародовать на своем сайте информацию о средневзвешенном курсе покупки доллара США за гривню (он рассчитывается, исходя из реально заключенных сделок).

НБУ рекомендовал банкам использовать средневзвешенный курс купли-продажи доллара США, евро, английских фунтов стерлингов и российских рублей в своей работе.

Ранее Нацбанк Украины заявлял, что при интервенциях не будет реализовывать валюту из резервов тем банкам, которые будут продавать СКВ по завышенному, спекулятивному курсу. 

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