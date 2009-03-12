Рубль может до конца года обесцениться на 20%

Рубль может подешеветь по отношению к бивалютной корзине до конца года на 20% по мере того как российские банки будут продолжать конвертировать в валюту выделяемые государством средства на фоне продолжающегося глобального кризиса и снижения цен на нефть.

Такое мнение высказал глава аналитического отдела Альфа-банка Рон Смит (Ron Smith) в интервью Bloomberg.

По мнению Смита, курс российской национальной валюты к бивалютной корзине, состоящей из 0,55 долл. и 0,45 евро, может снизиться до 49 рублей, сообщает k2kapital..