Государство будет помогать не всем малообеспеченным

Малообеспеченным семьям не будет оказываться государственная социальная помощь, если трудоспособный член семьи не работает и не находится на учете в центре занятости и не учится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, это предусмотрено в постановлении, принятом правительством на очередном заседании 11 марта.

По словам министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой, „правительственное постановление разработано в связи с принятием Закона "О внесении изменений в Закон Украины „О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”.

Вместе с тем Комиссиям при местных органах исполнительной власти в отдельных случаях предоставлено право принимать решение о предоставлении помощи неработающим лицам в случае, если в их семьях воспитывается трое и более детей, или в составе семьи есть инвалид, а также если семья не имеет никаких источников для существования в результате длительной болезни одного или нескольких членов семьи, информировала Л.Денисова.

Кроме того, постановлением регулируется вопрос определения времени, с которого прекращается выплата помощи, если была умышленно подана недостоверная информация или скрыто реальное положение вещей, что повлияло или могло бы повлиять на государственную социальную помощь и на определение ее размера. При таких обстоятельствах выплата назначенной помощи прекращается с месяца, в котором было выявлено нарушение, сказала министр.