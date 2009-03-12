Спасение финсистемы спровоцирует удорожание сырья

Киев. 12 марта. УНИАН. На мировом рынке продолжается снижение цен на сырьевые активы. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что текущее удешевление сырья – временное явление и вскоре цены на нефть и металлы вновь начнут расти и, возможно, обновят свои рекордные значения, передает Reuters.

Правда, основной причиной роста цен может стать не увеличение спроса, а антикризисные планы, которые власти крупнейших стран принимают для борьбы с кризисом. В итоге столь масштабный вброс денег в мировую финансовую систему рано или поздно спровоцирует удорожание сырья и, как ни парадоксально, лишь усугубит глобальную рецессию.

Конечно, пока о стагфляции (сочетание низких темпов роста с высокой инфляцией) речь не идет: практически все развитые страны на данный момент переживают период нулевой инфляции и даже дефляции. Однако нельзя забывать о том, что центробанки и правительства тратят огромные суммы на борьбу с кризисом, что может спровоцировать резкий рост инфляции уже к началу 2010г. Только в этом году американский Минфин может выпустить облигации на общую сумму 2,5 трлн долл., предупреждают экономисты.

"Думаю, в 2010-2011гг. мы увидим резкий рост инфляции. Однако еще одной проблемой может стать угроза стагфляции. В итоге начнется резкий рост цен на сырьевые активы, что лишь усугубит глобальную рецессию", - отмечает представитель Stephens Capital Management Билл ТЕДФОРД.

Стоит отметить, что рецессия американской экономики редко когда сопровождалась стремительным удорожанием сырьевых активов. Единственным исключением стали кризисы 1973-1975гг. и 1980-1982гг. - тогда именно рост цен на нефть стал основной причиной рецессии американской экономики. "Власти вбрасывают огромные средства в мировую финансовую систему. В итоге сейчас резко выросла вероятность инфляции", - полагает ведущий инвестиционный стратег Key Private Bank Брюс МАККЕЙН.

Между тем, всего за полгода черное золото подешевело на 100 долл./барр. Сейчас за баррель нефти дают около 45 долл. Однако представитель DB Advisors Тереза ГУСМАН уверяет, что в ближайшие несколько лет это сырье вновь подорожает и еще не раз обновит свои рекордные максимумы. "Я не говорю, что это случится через год или два. Однако я не исключаю, что это произойдет в ближайшей перспективе", - полагает эксперт. Похожего мнения придерживается и профессор финансов University of Chicago Джордж КОНСТАНДИНАЙДЕС. По его словам, практически все нефтедобывающие страны планируют свой бюджет, исходя из цены на нефть в 65 долл./барр. "Думаю, в скором времени черное золото вновь начнет дорожать", - добавил он.

Напомним, по итогам торгов 11 марта цены мирового рынка на нефть на ведущих нефтяных биржах значительно понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,40 (-2,56) долл./барр., в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 42,33 (-3,38) долл./барр.