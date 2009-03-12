Эксперты: тенизация экономики Украины будет расти

С наступлением кризиса доля теневой экономики Украины будет только расти, одновременно будет изменяться и ее структура. Об этом говорят эксперты, опрос которых провел еженедельник «Комментарии:». По мнению специалистов, тенизация экономики будет увеличиваться до тех пор, пока правительство не примет решение о снижении фискальной нагрузки на бизнес.

По оценке Министерства экономики Украины, за январь-сентябрь 2008 года объем теневого производства возрос до 30% официального ВВП. (Более свежих данных о состоянии теневой экономики в государстве нет.) Последний раз аналогичный показатель фиксировали в нестабильном 2004 году.

«Сегодня о доле теневого сектора можно судить лишь по косвенным признакам. При колоссальном падении промышленно производства (только по итогам января оно сократилось на 34,1%) экономика не развалилась, и продолжает функционировать. На фоне такого глубокого проседания не произошел и резкий скачок безработицы: по итогам января ее уровень составил 3,2% трудоспособного населения. Да и визуально не скажешь об экономическом коллапсе: в часы пик по Киеву, как и раньше, сложно перемещаться - финансовый кризис, а машин на дорогах не уменьшилось. Все это свидетельствует о значительной доле теневой экономики», - считает бывший Правительственный секретарь Виктор ЛИСИЦКИЙ.

Самые серьезные пертурбации происходят в сфере оплате труда. «Кризис реструктуризировал этот сектор. Сегодня «конвертная» зарплата существенно уменьшилась, компании перешли в режим жесткой экономии, что подтолкнуло их к сокращению неофициальных выплат. Ведь «белые» зарплаты и без того были сведены до минимума», - пояснил ведущий эксперт центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Владимир ДУБРОВСКИЙ. По разным оценкам, с начала года доля зарплат в конвертах сократилась до 30%.

Из-за задержек банками платежей увеличилась доля расчетов наличными. По словам президента Центра антикризисных исследований Ярослава ЖАЛИЛО, серьезных масштабов достигло теневое обращение валюты, в том числе неучтенная продажа товаров за наличные и нелегальные бартерные обмены товарами. До кризиса обращение «черной» наличности составляло от 40 до 60% розничного товарооборота, сегодня этот показатель, по мнению экспертов, может возрасти до 70%.

Что касается выведения капиталов за границу, то эксперты уверены, что его объем вряд ли может увеличиться из-за общего сокращения доходов предприятий. Однако в связи с уменьшением поставок товаров на внешние рынки в объеме экспорта увеличится доля вытекания средств.

В то же время, по прогнозам Гостаможни, в ближайшем будущем может увеличиться нелегальный ввоз товаров. Его спровоцирует введение 13% временной надбавки к пошлине на некритический импорт.

Еще глубже спрячется в тень и мелкий бизнес. «Как и в 90-х годах, население начало возвращаться на историческую родину, в села, и браться за сельское хозяйство. Продажа их агропродукции увеличит теневой сектор экономики», - считает директор Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР.

Кроме того, кризис возрождает уже подзабытые сегменты теневой экономики, например, межличностное кредитование - как денежное, так и товарное.

Впрочем, эксперты призывают не драматизировать ситуацию. «В нынешних условиях существование теневой экономики может оказаться спасением для Украины. Она наиболее живучая и эластичная, а потому в период кризиса может оказаться спасательным кругом для бизнеса и страны в целом», - говорит председатель парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Сергей ТЕРЕХИН.

В свое время нелегалы уже помогли выжить Украине: в 90-х годах «челночное движение» не только позволило решить проблему занятости населения, но и увеличить потребление, что тоже учитывается при расчете ВВП. По мнению экспертов, на этот спасательный круг можно рассчитывать и сейчас, хотя «челноков» могут заменить другие секторы неформальной экономики. Из-за резкого повышения цен на продукты питания в условиях снижения доходов и уменьшения объемов импорта популярностью будет пользоваться теневое производство и переработка сельхозпродукции. В будущем будет развиваться прямой маркетинг доставки продуктов питания домой, например, прямая поставка молочных продуктов, круп и овощей. Такому бизнесу легко избегать налогообложения, не говоря уже об экономии на аренде помещений. Изменятся тренды производства контрафактной продукции. На фоне проблемы импортозамещения ее станет больше.

Однако запас прочности теневой экономики, что позволяет стране выжить в кризис, далеко не безграничный. Государство не допустит глобальной тенизации, поскольку в этом случае уже не сможет выполнять своих функций - начиная от поддержки национальной безопасности и заканчивая выполнением социальных обязательств.

По мнению экспертов, в запасе правительство имеет не более шести-девяти месяцев, чтобы выровнять ситуацию. Иначе тенизация может приобрести обвальный характер. «В девяностые годы прошлого века в условиях кризиса государство пыталось снизить налоговую нагрузку на предприятия, государственное потребление и бюджетные расходы. Сейчас тенизация экономики будет увеличиваться до тех пор, пока не будет принято решение о снижении фискальной нагрузки на бизнес», - резюмирует профессор Института стратегических оценок Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ.