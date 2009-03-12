С 1 апреля платные админуслуги будут предоставлять только бюджетные учреждения

В Украине с 1 апреля платные административные услуги будут предоставлять лишь бюджетные учреждения, а не предприятия и организации, которым до этого времени центральные органы исполнительной власти делегировали эти полномочия.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, соответствующее постановление о некоторых вопросах платных административных услуг правительство приняло на заседании 11 марта.

Согласно постановлению, министерства и ведомства, в сфере управления которых есть предприятия и организации, предоставляющие платные админуслуги, должны на протяжении трех дней обеспечить перевод соответствующих счетов, на которые зачисляется плата за такие услуги, в органы Государственного казначейства.

До 1 апреля центральные органы исполнительной власти должны определиться относительно целесообразности существования предприятий, предоставляющих платные административные услуги, а Государственная налоговая администрация вместе с ГлавКРУ должны осуществить проверку деятельности таких предприятий.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 11 марта заявила, что специальный фонд государственного бюджета недополучает 10 млрд. грн. за предоставление административных услуг государственными предприятиями.

«Когда мы провели предварительный анализ, а я думаю, что никто к такому анализу в предыдущие годы даже не приближался, то выяснилось, что государственные административные услуги, которые предоставляются в соответствии с законами, в том числе и по нормативным актам правительства, в значительном количестве случаев предоставляются не бюджетными учреждениями, не непосредственно министерствами, а специально созданными государственными предприятиями, и средства не поступают в специальную часть доходов государственного бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что в настоящее время государственные административные услуги предоставляют более тысячи специально созданных государственных предприятий. «Когда мы начали проверять предоставление государственных административных услуг, мы были шокированы, что со времен предыдущей власти нам достались государственные предприятия, которые получают деньги, а затем ими рассчитываются бесконтрольно со случайными компаниями за предоставление ненужных услуг», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.