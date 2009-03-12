Гривня продолжает укрепляться

Курсы доллара и евро на наличном рынке Украины продолжают снижаться, при чем, сегодня их снижение колеблется в пределах 4-8 копеек.

Так, в обменных пунктах сегодня курс покупки доллара составляет 8,10-8,35 грн/долл., продажи – 8,20-8,70 грн./долл., сообщает finance.

Наличный евро банки покупают по 10,0–10,60 грн/евро, продают - по 10,66-12,00 грн/евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,0-2,35, продажи – 2,35- 2,80 грн за 10 рублей.

НБУ на сегодня оставил без изменений официальный курс гривни относительно доллара - на уровне 7,70 грн/долл. В то же время регулятор практически оставил без изменений курс отечественной валюты по отношению к евро - до 9,8452 грн/евро. Курс российского рубля составляет 2,193 грн за 10 руб.

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке завершились вчера в диапазоне 8,2-8,24 грн/долл. Согласно данным компании "ИнтерБизнесКонсалтинг", торги по евро завершились в диапазоне 10,4677-10,5328 грн/евро. Национальный банк покупал и продавал доллары США по курсу – 7,7-7,9 грн/долл.