Банк России понизил рубль
13:34, 12 марта 2009Финансы
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Доллар вырос на 17,8 коп.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ с 13 марта, составляет 35,2944 рубля, курс евро - 45,0674 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Таким образом, официальный курс доллара вырос по сравнению с 12 марта на 17,80 копейки, курс евро - на 64,16 копейки.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в четверг, составляет 39,69 рубля против 39,31 рубля в среду.
Верхняя граница стоимости бивалютной корзины установлена Центробанком на уровне 41 рубль.
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