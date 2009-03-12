Банк России понизил рубль

Официальный курс доллара, установленный ЦБ с 13 марта, составляет 35,2944 рубля, курс евро - 45,0674 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Таким образом, официальный курс доллара вырос по сравнению с 12 марта на 17,80 копейки, курс евро - на 64,16 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в четверг, составляет 39,69 рубля против 39,31 рубля в среду.

Верхняя граница стоимости бивалютной корзины установлена Центробанком на уровне 41 рубль.